Главы стран НАТО обсудят в Брюсселе расширение альянса

22 мая 2017 19:20 (UTC+04:00)

Расширение НАТО будет одним из вопросов встречи глав государств-участников НАТО в Брюсселе, заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью изданию Rzeczpospolita, передает РИА Новости.

На 25 мая в Брюсселе запланирована встреча глав государств-участников НАТО.

"Это один из элементов ближайшей встречи в Брюсселе. Мы должны быть едины в вопросах, которые нас касаются - в отношении агрессивной политики России, также в отношении угрозы с востока, и также мы должны поднимать вопросы расширения НАТО", - сказал Солох.

Солох добавил, что НАТО не отступает от цели принятия новых членов. "НАТО никогда не отказывалась от целей расширения. Ближайшим кандидатом является Черногория, ждет в очереди Грузия, идет разговор с Украиной. НАТО не отказалась от самой идеи расширения", - заявил глава бюро национальной безопасности Польши.

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