Названы страны с самым большим числом жителей, страдающих от ожирения

22 мая 2017 21:07 (UTC+04:00)

США заняли первое место среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Соответствующий диагноз поставлен 38,2 процента американцев старше 15 лет. Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 45 процентов.

Второе место занимает Мексика, где избыточный вес имеют 32,4 процента населения. Следом идет Новая Зеландия, в которой признаки ожирения обнаружены у 30,7 процента людей.

При этом наиболее здоровая ситуация сложилась в Японии - здесь лишний вес имеют только 3,7 процентов жителей.

Россия находится в самой середине рейтинга: с проблемами ожирения сталкиваются 19.6 процентов россиян.

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