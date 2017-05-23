TANAP усилит энергетическую роль Турции в регионе - турецкий министр

23 мая 2017 13:08 (UTC+04:00)

АНТАЛЬЯ /Trend/ - Реализация проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) усилит энергетическую роль Турции в регионе. Об этом сказал вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, отвечая на вопрос корреспондента Trend.

Шимшек отметил, что TANAP является одним из наиболее важных энергетических проектов в регионе, который, в то же время, способствует усилению экономики Турции и Азербайджана.

"TANAP также будет способствовать усилению экономики Азербайджана", - сказал вице-премьер.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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