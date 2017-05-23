Визит Трампа возродил надежду на подписание мирного договора с Израилем - Аббас

Визит президента США Дональда Трампа в ближневосточный регион, и в частности в Вифлеем возродил надежду на достижение мира между палестинцами и израильтянами. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас после встречи с главой американской администрации, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

"Визит президента Трампа возродил надежды на подписание договора о всеобъемлющем мире между палестинцами и израильтянами", - сказал Аббас. По его словам, "Палестина совместно с США привержена достижению мира с Израилем".

Аббас указал, что конфликт между палестинцами и израильтянами заключается не в различии религий, а в "продолжении оккупации и строительства новых поселений". Он также отметил готовность палестинцев к сотрудничеству по борьбе с терроризмом