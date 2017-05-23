Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Манчестере

Освещение Эйфелевой башни будет погашено полночь в знак скорби о жертвах теракта в Манчестере.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго, передает ТАСС.

"Париж почтит память жертв (трагедии в Манчестере), погасив огни на Эйфелевой башне в полночь", - написала мэр. "Мои мысли с жертвами, их семьями, с теми, кто помогает на месте", - добавила она.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел примерно в 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, включая детей, еще 59 человек ранены.

В марте 2016 года Эйфелеву башню окрасили в цвета бельгийского флага в знак солидарности с народом Бельгии, пострадавшем от серии терактов. В июле того же года Эйфелева башня была окрашена в цвета флага Франции в знак траура по погибшим в Ницце.

В январе этого года огни Эйфелевой башни отключали в память о жертвах нападения на мечеть в Квебеке. В апреле 2017 года огни главного символа Франции погасли в знак скорби о жертвах теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля.