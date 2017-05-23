Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии важно для региона - премьер

23 мая 2017 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии важно для развития региона, сказал во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе совместной пресс-конференции в Тбилиси с премьером Грузии Георгием Квирикашвили.

Йылдырым отметил, что строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), являющейся важным звеном трехстороннего сотрудничества, находится на завершающем этапе.

Квирикашвили, в свою очередь, сказал, что БТК является стратегическим проектом.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс не является региональным проектом, она имеет глобальную важность. Важность данного проекта была отмечена на недавнем глобальном форуме в Китае. Проект заработает летом и тестовые испытания будут длиться до осени текущего года», - сказал он.

Премьер Турции отметил также, что БТК усилит трехстороннее торговое сотрудничество.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade

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