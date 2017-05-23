В ОБСЕ признали невозможность полной безопасности от террористов

Террористы стали использовать автомобили в качестве нового вида оружия, поэтому защитить обычных людей на улице от атак становится невозможно. С таким предупреждением выступил действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц в рамках конференции ОБСЕ высокого уровня по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

"Террористы сегодня выбирают не просто мягкие или незащищенные целы, они стали применять новые виды оружия, любая легковушка или грузовик могут стать в их руках оружием. В связи с этим невозможно позаботиться о полной безопасности обычных людей, которые служат мягкими целями для террористов. Невозможно контролировать все массовые скопления людей", - заявил журналистам Курц.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что помимо единого фронта против самих террористов "надо бороться с теми, кто распространяет идеологию ненависти среди молодежи и сеет вражду".

Призыв к социальным сетям

Социальные сети не должны служить площадкой для вербовки новых рекрутов в ряды террористов, добавил Курц. По его словам, в настоящее время важно разработать механизм по предупреждению попыток радикализации молодежи или ее вступления в отряды боевиков. "Социальные сети не должны быть площадкой для пропаганды идей террористов. Я уже переговорил с Facebook и Twitter, и считаю, что эти платформы должны сотрудничать в деле борьбы с террористическими идеями", - сказал Курц.

Председатель ОБСЕ также призвал лучше работать с религиозными общинами в Европе.

"Такие общины должны оказывать положительное влияние на молодежь, не позволять ей поддаваться радикальным настроениями или экстремистской идеологии", - добавил он.

Обмен данными

Курц также призвал страны ЕС улучшить обмен информацией для сотрудничества полицейских ведомств, чтобы противостоять попыткам бывших участников боевых действий в Сирии или Ираке совершать преступления в Европе. В этом контексте глава МИД Австрии призвал усилить полицейские меры в регионе ОБСЕ, методы преследования и предупреждения намерений бывших боевиков.

"Еще одна проблема заключается в том, что сегодня в Европу возвращается много людей, кто воевал на стороне боевиков в Сирии и Ираке. Спецслужбам стран ЕС нужно наладить обмен информацией, вывести его на новый уровень, чтобы эти люди не могли нести с собой угрозу из регионов войны, - сказал Курц. - Нам также надо оказывать давление на те объединения, где происходит радикализация и вербовка новых рекрутов в террористы, надо определить и остановить источники их финансирования".

Участники конференции ОБСЕ проводят обмен мнениями о национальном опыте и международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом. В центре внимания роль религиозных общин в предотвращении распространения экстремизма, борьба с идеологией терроризма и его пропагандой, роль женщин в противостоянии экстремизму и привлечение к этому молодежи, а также противодействие радикализации в тюрьмах.