Скончался актер, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде

Британский актер Роджер Мур, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в Швейцарии в возрасте 89 лет, говорится в официальном заявлении семьи актера, размещенном в его аккаунте Twitter, передает во вторник РИА Новости.

"С тяжелым сердцем мы вынуждены поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что актер умер "после короткой, но отважной борьбы с раком".

Мур стал актером, дольше других снимавшимся в фильмах "бондианы". Он сыграл агента 007 в семи фильмах - "Живи и дай умереть" (1973),"Человек с золотым пистолетом" (1974),"Шпион, который меня любил" (1977),"Лунный гонщик" (1979),"Только для твоих глаз" (1981),"Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).

Мур родился в Лондоне 14 октября 1927 года. Во время съемок шестого фильма о Бонде в Индии актер был поражен уровнем бедности в стране и вскоре занялся благотворительностью. В 1991 году он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.