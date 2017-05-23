Скончался актер, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде

23 мая 2017 18:03 (UTC+04:00)

Британский актер Роджер Мур, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в Швейцарии в возрасте 89 лет, говорится в официальном заявлении семьи актера, размещенном в его аккаунте Twitter, передает во вторник РИА Новости.

"С тяжелым сердцем мы вынуждены поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что актер умер "после короткой, но отважной борьбы с раком".

Мур стал актером, дольше других снимавшимся в фильмах "бондианы". Он сыграл агента 007 в семи фильмах - "Живи и дай умереть" (1973),"Человек с золотым пистолетом" (1974),"Шпион, который меня любил" (1977),"Лунный гонщик" (1979),"Только для твоих глаз" (1981),"Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).

Мур родился в Лондоне 14 октября 1927 года. Во время съемок шестого фильма о Бонде в Индии актер был поражен уровнем бедности в стране и вскоре занялся благотворительностью. В 1991 году он стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Новости по теме
Скончался режиссер фильмов про Джеймса Бонда
Социум 21 апреля 2016 17:51
Вещи Джеймса Бонда выставят на торги Christie's
Звёздный мир 23 января 2016 09:51
В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде (ФОТО)
Звёздный мир 27 октября 2015 09:44
10 кассовых фильмов про агента 007 (ФОТО)
Интересное 26 октября 2015 10:41
Aston Martin выпустил специальную модель DB10 для фильма "Spectre" (ФОТО)
Общество 9 октября 2015 13:00
Мировая премьера фильма о Джеймсе Бонде состоится осенью
Интересное 18 июля 2015 09:55