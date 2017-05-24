Эрдоган утвердил меморандум о создании совместной таможней комитета с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум, подписанный между министерством таможни и торговли Турции и Государственным таможенным комитетом Азербайджана, «О создании совместного комитета в сфере таможни». Об этом сообщает в среду сайт администрации президента Турции.

Этот меморандум был подписан 15 января 2015 года в Анкаре.

Совместный комитет будет координировать сотрудничество в таможенной сфере между странами, определит направления для развития данной сферы, содействует упрощению таможенных процедур, способствует внедрению новых технологий для усиления эффективности таможенного контроля.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года составил 552,7 миллиона долларов, из этого объема в Турцию было экспортировано товаров на 308,7 миллионов долларов. За первый квартал текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией вырос в 2,15 раза, относительно показателей аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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