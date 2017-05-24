В Астане могут утвердить положения о коридорах безопасности в Сирии – Шойгу

Россия в ходе запланированной на июнь встречи в Астане сторон урегулирования сирийского конфликта рассчитывает утвердить положения по коридорам безопасности в зонах деэскалации в САР, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Мы очень надеемся, что в начале июня будет очередная встреча в Астане, где мы сможем утвердить все положения карты по созданию коридоров безопасности, которые, по нашим предложениям, должны быть километр между сторонами", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Министр обороны также выразил надежду, что стороны начнут активно работать над положениями новой сирийской конституции как в формате переговоров в Лозанне (Швейцария), так и в Астане (Казахстан).

"Нам бы хотелось, чтобы на той площадке (Женева) и на астанинской площадке все-таки началась работа по конституции и по будущему Сирии. Конечно, хотелось бы, чтобы помимо вопросов конституции там были обсуждены вопросы, механизмы принятия новой конституции, поскольку там предусматриваются новые механизмы выбора парламента и руководства Сирии",- добавил Шойгу.

Кроме того, по его словам, РФ активно работает с Иорданией и Израилем по данному направлению.

"Мы работаем с Иорданией в постоянном режиме. Мы работаем, не скрою, с Израилем, я на эту тему общаюсь с министром обороны Израиля, и у нас сложился очень конструктивный диалог. Думаю, у нас есть все возможности для того, чтобы это все привело к такому активному началу политического диалога", — заключил Шойгу.