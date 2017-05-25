В ходе операции на востоке Турции погибли военнослужащие

БАКУ /Trend/ - В ходе спецоперации ВС Турции в районе Догубайазыт в провинции Агры на востоке Турции против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) погибли двое, получили ранения четверо силовиков, говорится в сообщении Генштаба ВС.

В район операции, направлены дополнительные силы.

Раненные военнослужащие направлены в ближайшие больницы.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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