Евросоюз и США договорились активизировать борьбу с ИГ

25 мая 2017 15:23 (UTC+04:00)

Лидеры США и институтов Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились активизировать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщил журналистам источник в ЕС, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в четверг встретился в Брюсселе с председателями Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. Позже к ним присоединились глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и председатель Европарламента Антонио Таяни.

"По вопросу антитеррора было достигнуто соглашение об активизации борьбы с ИГИЛ", — заявил источник.

По его словам, США также выразили свое одобрение санкционной позиции ЕС в отношении КНДР. "Обсуждалось, как продолжить работу, основываясь на уже имеющем место хорошем сотрудничестве", — отметил он.

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