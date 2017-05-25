Юнкер пошутил над Трампом за его любовь к комментариям в Twitter

25 мая 2017 19:00 (UTC+04:00)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг пошутил над президентом США Дональдом Трампом за его приверженность к комментариям в Twitter, передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что он (Трамп) еще не направил твит на мой счет", - так ответил Юнкер под смех журналистов на вопрос, какое у него сложилось впечатление о Трампе после встречи с президентом США.

Лидеры институтов ЕС в четверг в Брюсселе провели совместные переговоры с американским президентом, которые длились около часа.

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. Еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп выступал с критикой альянса. Американским избирателям он пообещал добиться роста оборонных расходов стран-членов НАТО и усилить роль альянса в борьбе с терроризмом.

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