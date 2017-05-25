Меркель и Обама записали совместное видеообращение в поддержку жителей Манчестера (ВИДЕО)

25 мая 2017 19:44 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент США Барак Обама записали совместное видеообращение в поддержку жителей Манчестера после произошедшего в этом городе теракта и выразили соболезнования родным и близким погибших, передает ТАСС.

"Мы скорбим вместе с вами и вместе с вами мы защищаем свободу и наше открытое общество", - подчеркнула глава правительства ФРГ. "Мы не покоримся терроризму", - добавила Меркель.

Обама, который принял участие в проходящем в Берлине съезде Евангелической церкви в Германии, подчеркнул, что "весь мир поддерживает сейчас" жителей Манчестера.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

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