На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения

Около 200 военных и более 10 единиц вооружения и военной техники провели учения по отражению нападения террористической группы на узле связи Каспийской флотилии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"На Каспийской флотилии, под руководством начальника штаба флотилии контр-адмирала Николая Якубовского, проведена тренировка по отражению нападения террористической группы на военные объекты", — сказал Астафьев.

По его словам, по легенде учения террористическая группа из 10 боевиков проводит разведку подступов к узлу связи флотилии, с целью его дальнейшего захвата и вывода из строя всех имеющихся линий связи.

В ходе тренировки, помимо отработки действий личного состава при отражении нападения, были отработаны оказание медпомощи военному, получившему ранение и разминирование взрывного устройства.