Россия, Турция и Иран по картам определят границы зон безопасности в Сирии

26 мая 2017 11:34 (UTC+04:00)

Эксперты России, Ирана и Турции по картам определят границы зон деэскалации в Сирии, предполагается установление там контрольно-пропускных пунктов, чтобы препятствовать проникновению в них боевиков, однако пока непонятно, кто будет контролировать зоны "на земле", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Работа идёт. В меморандуме написано, что страны-гаранты будут составлять рабочие группы. И как раз страны-гаранты должны создать рабочую группу, обсудить все это и договориться: по картам работать, посмотреть, где зоны деэскалации будут находиться, определить внешние контуры, кто будет заниматься обеспечением прохода людей, потому что люди должны иметь свободный доступ, а террористы нет. Поэтому должны быть созданы КПП и контроль над этими зонами. Это все надо делать на картах", — заявил Богданов.

По его словам, пока непонятно, кто конкретно будет обеспечивать безопасность в этих зонах.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

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