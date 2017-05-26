ВС Турции за неделю обезвредили 45 террористов

26 мая 2017 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористических операций, проведенных с 18 по 25 мая в турецких провинциях Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Эрзурум и Ардаган, обезврежены 45 террористов, сообщает в пятницу сайт Генштаба ВС Турции.

В ходе операций изъяты 3 гранатомета, 5 автоматов, 13 винтовок, 43 гранаты, 27 взрывных устройств кустарного производства, около 2 тонн взрывчатых веществ и более 5 тысяч единиц боеприпасов.

Уничтожены 26 убежищ, укрытий и складов террористов.

В операциях против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) погибли 7 турецких военнослужащих, 15 - ранены.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade

Новости по теме
В ходе операции на востоке Турции погибли военнослужащие
В мире 25 мая 13:33
ВC Турции за неделю обезвредили свыше 90 террористов
В мире 22 мая 11:44
В ходе спецоперации ВС Турции 7 военнослужащих получили ранения
В мире 4 мая 12:05
ВС Турции нанесли ответные удары по позициям террористов в Сирии
В мире 28 апреля 16:25
ВС Турции приняли на вооружение мини-БПЛА (ВИДЕО)
В мире 18 апреля 14:56
ВВС Турции уничтожили 16 террористов на юго-востоке страны
В мире 6 апреля 14:07
ВС Турции обезвредили более 20 террористов на севере Сирии
В мире 26 января 11:32
ВС Турции уничтожили до 200 объектов ИГ на севере Сирии
Турция 16 января 04:07
Погиб турецкий военнослужащий получивший ранения на севере Сирии
В мире 6 января 17:51
ВС Турции установили контроль над дорогой в сирийский Аль-Баб
В мире 21 декабря 2016 10:54
На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий
В мире 19 декабря 2016 10:36
В Турции задержаны 16 иностранцев, подозреваемых в терроризме
В мире 14 декабря 2016 12:48
На будущей неделе Турция запустит разведывательный спутник
В мире 1 декабря 2016 15:22
Атака на ВС Турции не останется без ответа - премьер
Турция 24 ноября 2016 18:54
За неделю ВС Турции обезвредили 50 членов РПК с помощью ударных БПЛА (ВИДЕО)
Турция 24 октября 2016 14:58
Турецкие военные инспектора проверят вооружение Армении
В мире 18 октября 2016 13:15
ВС Турции уничтожили 10 объектов ИГ в Сирии
Турция 10 октября 2016 11:37
ВВС Турции провели операцию на севере Сирии
Турция 8 октября 2016 23:11