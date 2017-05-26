ВС Турции за неделю обезвредили 45 террористов

БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористических операций, проведенных с 18 по 25 мая в турецких провинциях Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Эрзурум и Ардаган, обезврежены 45 террористов, сообщает в пятницу сайт Генштаба ВС Турции.
В ходе операций изъяты 3 гранатомета, 5 автоматов, 13 винтовок, 43 гранаты, 27 взрывных устройств кустарного производства, около 2 тонн взрывчатых веществ и более 5 тысяч единиц боеприпасов.
Уничтожены 26 убежищ, укрытий и складов террористов.
В операциях против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) погибли 7 турецких военнослужащих, 15 - ранены.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.
РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Орхан Гулузаде)
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