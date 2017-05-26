Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Казани

26 мая 2017 12:57 (UTC+04:00)

Заседание Совета глав правительств СНГ в узком составе состоялось в Казани, передает ТАСС. На уровне премьер-министров представлены Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Азербайджан и Туркмения направили на встречу заместителей глав правительств. Молдавию представляет посол республики в РФ.

После заседания в узком составе главы делегаций примут участие в церемонии фотографирования, после чего состоится встреча в расширенном составе.

Заседание Совета глав правительств стран СНГ проходит под председательством Дмитрий Медведева. В повестке - вопросы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в рамках содружества, включая подписание международных договоров в таких сферах, как использование атомной энергии в мирных целях, геодезия, картография, кадастр и дистанционное зондирование Земли, а также противодействие производству и распространению контрафактной продукции, защита интеллектуальной собственности.

Новости по теме
В Баку пройдет гала-концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ
Культура 24 мая 17:48
Совет постпредов стран СНГ соберется в Минске 30 мая
Беларусь 24 мая 16:50
Пограничники стран СНГ заявили об угрозе безопасности союза
В мире 22 мая 11:48
В Баку пройдут заседания статистической и таможенной службы СНГ
Общество 17 мая 16:00
Очередные заседания двух органов отраслевого сотрудничества СНГ состоятся в Баку
Бизнес 17 апреля 10:45
Девять документов, принятых СМИД СНГ, будут внесены на рассмотрение глав государств и премьеров Содружества
Узбекистан 7 апреля 16:03
На заседании СМИД СНГ обсуждались важнейшие международные вопросы - глава МИД Узбекистана
Узбекистан 7 апреля 15:53
В Ташкенте начало работу заседание глав МИД стран СНГ
Узбекистан 7 апреля 10:52
Главы МИД стран СНГ рассмотрят в Ташкенте 16 документов
Узбекистан 4 апреля 16:48
Итоги выборов в Туркменистане подтверждают желание народа сохранить мир - миссия СНГ
Туркменистан 13 февраля 12:57
Беларусь выступает за серьезный пересмотр правовой базы СНГ
Другие страны 12 января 13:11
Основным приоритетом председательства России в СНГ станет развитие экономического сотрудничества - посол
Бизнес 20 декабря 2016 19:43
Азербайджан еще раз подтвердил приверженность СНГ - посол
Политика 20 декабря 2016 17:46
Президентские выборы в Узбекистане прошли на высоком организационном уровне – миссия СНГ
Узбекистан 5 декабря 2016 12:00
Избирательная кампания в Узбекистане проходит на высоком уровне – миссия СНГ
Узбекистан 29 ноября 2016 12:46
Матвиенко переизбрана главой Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Россия 25 ноября 2016 00:07
Новруз Мамедов: В современном международном мире существуют немало угроз стабильности и безопасности
Политика 17 ноября 2016 13:07
Устроен официальный прием для участников Бакинского конгресса и Генеральной Ассамблеи OANA (ФОТО)
Политика 17 ноября 2016 02:41