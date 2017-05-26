Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных учений на 2018 год

26 мая 2017 14:35 (UTC+04:00)

Совет министров обороны стран СНГ принял план совместных мероприятий Вооруженных сил на следующий год, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

Также Совет министров одобрил вопросы финансирования системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

Сообщается, что главы делегаций поддержали предложение Минобороны РФ о создании координационного комитета по вопросам полевой выучки. Работа комитета призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки Вооруженных сил стран СНГ.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ по случаю 25-летия со дня основания приняли участие главы оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Киргизии и военный атташе Туркмении.

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