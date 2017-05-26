Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных учений на 2018 год

Совет министров обороны стран СНГ принял план совместных мероприятий Вооруженных сил на следующий год, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

Также Совет министров одобрил вопросы финансирования системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

Сообщается, что главы делегаций поддержали предложение Минобороны РФ о создании координационного комитета по вопросам полевой выучки. Работа комитета призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки Вооруженных сил стран СНГ.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ по случаю 25-летия со дня основания приняли участие главы оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Киргизии и военный атташе Туркмении.