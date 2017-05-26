Страны G7 пытались убедить Трампа поддержать соглашение по климату - Меркель

26 мая 2017 21:44 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что все страны-члены "Большой семерки" (G7) старались убедить США поддержать Парижское соглашение по климату, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Саммит "Большой семерки" проходит в Таормине, на восточном побережье Сицилии, 26 и 27 мая.

По словам канцлера, между участниками G7 произошла "противоречивая" дискуссия по данному вопросу.

Парижское соглашение по климату, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее президент США Дональд Трамп критически высказывался о документе, считая, что он не отвечает национальным интересам страны. До настоящего времени администрация США не приняла решение о перспективах участия страны в соглашении.

Новости по теме
Трамп не намерен смягчать санкции против России - Белый дом
США 21:30
Дональд Трамп: США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 17:02
Меркель и Обама записали совместное видеообращение в поддержку жителей Манчестера (ВИДЕО)
В мире 25 мая 19:44
Юнкер пошутил над Трампом за его любовь к комментариям в Twitter
В мире 25 мая 19:00
В Брюсселе проходит марш против Трампа
Европа 24 мая 21:00
Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО
США 24 мая 20:30
Трамп завершил визит в Италию и направляется в Брюссель на саммит НАТО
США 24 мая 17:10
Трамп обсудил в Ватикане ситуацию на Ближнем Востоке и защиту христиан
В мире 24 мая 15:07
Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием"
Другие страны 24 мая 05:14
Создание коалиции против терроризма - задача для всех религий - Белый дом
США 24 мая 02:22
Трамп прибыл в Италию для встречи с папой римским
США 23 мая 21:04
Трамп после визита в Израиль вылетел на встречу с папой римским и саммит НАТО
США 23 мая 17:48
Визит Трампа возродил надежду на подписание мирного договора с Израилем - Аббас
В мире 23 мая 12:58
Трамп приехал в Палестину на переговоры с Аббасом
США 23 мая 11:45
Трамп стал первым президентом США, посетившим святыни Старого города Иерусалима
США 22 мая 19:18
Трамп прибыл с первым визитом в Израиль
США 22 мая 13:43
Трамп пригласил короля Саудовской Аравии с визитом в США
США 21 мая 22:41
Президент Филиппин назвал Трампа своим другом
Другие страны 21 мая 14:16