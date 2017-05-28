Семерка выступила за соблюдение территориальной целостности государств - коммюнике

28 мая 2017 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Большая семерка заинтересована в укреплении международного порядка, основанного на международном праве, которое гарантирует суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость всех государств и обеспечивает защиту прав человека. Об этом говорится в принятом по итогам саммита "большой семерки" коммюнике.

"Наш мир нуждается в нашей подлинной приверженности решению конфликтов, которые затрагивают миллионы невинных людей и мешают развитию и здоровому росту будущих поколений», - говорится в документе.

43-й саммит G7 прошёл 26-27 мая 2017 года в Таормине, в Италии. Саммит имел большое политическое значение, так как он прошёл после выборов в Германии и сразу после выборов во Франции, а также это была первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона с главами государств G7.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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