Стало известно, когда Индия и Пакистан станут полноправными членами ШОС

Индия и Пакистан станут полноправными членами ШОС на предстоящем саммите организации в июне в Астане, сообщил РИА Новости генсек ШОС Рашид Алимов в кулуарах Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

По его словам, предстоящий саммит будет "абсолютно новым" по качеству организации.

"Это будет абсолютно новое качество организации, так как шестерка плавно перерастет в восьмерку. Практически по всем показателям она увеличится", — отметил он.

"Да. Индия и Пакистан", — сказал он, отвечая на вопрос, означает ли это, что новые члены ШОС (Индия и Пакистан) будут полностью приняты и утверждены на предстоящем саммите.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.