Границы биосферы Земли могут расширить после обнаружения бактерий на МКС

29 мая 2017 17:33 (UTC+04:00)

Официально установленная верхняя граница биосферы Земли может быть расширена после обнаружения на внешней поверхности МКС жизнеспособных бактерий, заявляют в "Роскосмосе", передает РИА Новости.

Такой вывод госкорпорация сделала на основе результатов серии космических экспериментов, проведенных на МКС в 2010-2016 годах институтом "Роскосмоса" ЦНИИмаш вместе с учеными ведущих научных учреждений России.

"В рамках космического эксперимента (КЭ) "Тест" космонавты Роскосмоса собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС во время выходов в открытый космос. Исследования проб космической пыли с МКС дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий", - отмечается в релизе.

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о геохимическом составе космической пыли на высоте 400 километров над поверхностью Земли и его источниках. По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы.

Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма "ионосферного лифта", осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это означает, что воздействие аэрозоля на климат не ограничивается известными эффектами в тропосфере и стратосфере.

Статистика обнаружения жизнеспособных единиц споровых бактерий (рода Bacillus) и спор грибов (рода Aureobasidium) в проведенных сеансах КЭ "Тест" составляет около 45 процентов. Применение высокочувствительных молекулярных методов позволило в 70 процентах случаев не только выявить фрагменты ДНК геномов различных микроорганизмов, но определить их тип.

Так, в экспериментах разных лет были выявлены фрагменты: ДНК Mycobacteria как маркера гетеротрофного морского бактериопланктона, обитающего в Баренцевом море; ДНК экстремофильной бактерии Delftria; ДНК бактерий, близких по своей первичной структуре к бактериям, выявленным в пробах почвы острова Мадагаскар; ДНК растительных геномов; ДНК архебактерий (присутствует практически во всех пробах) и ДНК грибов Erythrobasidium и Cystobasidium.

Полученные экспериментальные данные являются важнейшим фактическим материалом для исследования механизма рассеивания биокосмозоля из биосферы Земли в космическое пространство и представляют большой интерес для дальнейшего системного изучения физико-химических свойств космической пыли, выявления "зон влияния", изучения космозолей планет в астрономии, биологии и науке о Земле, отмечают в "Роскосмосе".

Также результаты эксперимента дают материал для решения перспективных задач по защите космических аппаратов при межпланетных полетах и проектировании планетных станций.

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