Спецслужбы СНГ протестировали технику по перехвату трафика террористов в соцсетях

31 мая 2017 12:38 (UTC+04:00)

Спецслужбы стран СНГ в ходе учений "Душанбе-Антитеррор - 2017" протестировали оборудование по перехвату трафика террористов в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков на открывшемся в Душанбе сборе руководящего состава антитеррористических подразделений государств - участников СНГ "Душанбе-Антитеррор - 2017", передает ТАСС.

Он напомнил, что на первом этапе учений, начавшемся 23 мая, спецслужбы шести стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - отработали вопросы взаимодействия спецслужб по выявлению и пресечению вербовочной деятельности международных террористических организаций как через эмиссаров, направляемых в государства Центрально-Азиатского региона, так и в соцсетях. Особое внимание акцентировалось на пресечении вербовок среди граждан, работающих на объектах критически важной инфраструктуры, на стратегически важных объектах, которые могут стать объектом террористических устремлений.

"Совместно с партнерами нами было протестировано оборудование по перехвату IP-трафика и трафика социальных сетей на предмет выявления вербовочных ресурсов. При отработке согласованных действий по выявлению и документированию действий вербовщиков использованы системы биометрической идентификации личности, банки данных коллективного пользования, созданные в рамках СНГ. Есть основания полагать, что предложенный алгоритм действий сработает и в реальной ситуации", - подчеркнул глава АТЦ.

По словам Новикова, что террористы уделяют особое внимание работе в социальных сетях, распространяя пропагандистские материалы, подбирая и изучая новых сторонников и собирая средства для финансирования боевиков международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). "Так, по имеющимся оценкам, с 2014 года по 2017 год количество публикаций с экстремистским содержанием в интернете возросло более чем в шесть раз", - подчеркнул Новиков.

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