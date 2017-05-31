В результате теракта в Кабуле пострадало здание посольства Турции

31 мая 2017 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате теракта в столице Афганистана - Кабуле пострадало здания посольство Турции, говорится в сообщении внешнеполитического ведомство Турции.

В сообщении отмечается, что персонал посольство не пострадал в результате инцидента.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, 380 получили ранения. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade

Новости по теме
Путин смягчил ограничения по безвизовому режиму с Турцией
Турция 14:35
Путин снял ограничения на найм турецких работников
Турция 13:32
Дефицит торгового баланса Турции с Россией превысил $5 млрд
В мире 12:58
Возле посольства Германии в Афганистане произошел взрыв
Другие страны 10:04
При взрыве в Кабуле погибли десятки человек
Другие страны 09:08
Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю Лондона, направлявшемуся в Турцию
Европа 30 мая 19:57
Евросоюз и Турция отмечают необходимость продолжить сотрудничество
Европа 29 мая 15:49
Турция осудила теракт в Афганистане
Турция 28 мая 21:24
Турция и Азербайджан должны еще больше сплотиться - посол
Турция 28 мая 19:55
На севере Афганистана в ДТП погибли пятнадцать членов одной семьи
Другие страны 28 мая 15:40
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
Россия 28 мая 13:43
На востоке Турции уничтожены 10 террористов РПК
Турция 28 мая 10:00
Турция обеспокоена обострением ситуации в Ливии
Турция 28 мая 09:22
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны 27 мая 20:50
Турция напомнила ЕС о невыполненных обязательствах
Турция 26 мая 21:05
Турецкая делегация проведет переговоры с Россельхознадзором
Турция 26 мая 20:25
Эксперты уверены в решении вопросов финансирования газопроводного проекта ТАПИ
Энергетика 26 мая 20:17
На западе Афганистана пассажирский автобус подорвался на фугасе, есть жертвы
Другие страны 26 мая 20:13