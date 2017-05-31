В результате теракта в Кабуле пострадало здание посольства Турции

БАКУ /Trend/ - В результате теракта в столице Афганистана - Кабуле пострадало здания посольство Турции, говорится в сообщении внешнеполитического ведомство Турции.

В сообщении отмечается, что персонал посольство не пострадал в результате инцидента.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, 380 получили ранения. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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