В Сирии заявили об усилении военного сотрудничества с Ираком

18 мая 2017 13:24 (UTC+04:00)

Объемы сотрудничества Сирии с Ираком в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ) растут день ото дня, заявил в интервью РИА Новости глава политуправления армии САР полковник Усама Хаддур.

Ирак в феврале 2017 года по договоренности с официальным Дамаском нанес авиуадары по позициям ИГ на территории Сирии. Стороны выразили готовность наращивать сотрудничество для очистки общей границы от террористов.

"Это сотрудничество и координация увеличиваются день ото дня и уже имели множество позитивных результатов. Мы надеемся на дальнейшие успехи и полагаем, что это сотрудничество продолжится и будет укрепляться в будущем", — сказал Хаддур.

По его словам, расширение сотрудничества двух стран отвечает интересам как двух армий, так и двух народов. "Мы в постоянном контакте, и координация продолжается на самом высоком уровне", — отметил военачальник.

"Любая победа иракской армии в войне с террористами — это победа, напрямую отвечающая интересам сирийской армии, и наоборот", — добавил Хаддур.

Арабский телеканал "Аль-Маядин" в среду сообщил со ссылкой на собственный источник, что Ирак выступает за расширение сотрудничества с Сирией, Ираном и РФ в рамках центра по обмену разведанными о террористах. Центр был основан этими странами в 2015 году в Багдаде.

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