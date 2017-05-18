Мосул могут покинуть до 200 тысяч человек из-за боев в городе

18 мая 2017 13:59 (UTC+04:00)

До 200 тысяч человек могут покинуть Мосул с ростом интенсивности боев между ВС Ирака и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в городе, заявила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде, передает РИА Новости.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что порядка 370 тысяч человек в Ираке вынужденно покинули свои дома за семь месяцев с начала операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ.

"По мере того, как интенсивность военных операций нарастает и они приближаются к старой части Мосула, мы ожидаем, что еще до 200 тысяч человек покинут район", — приводит агентство Рейтер слова Гранде.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе, они были отрезаны от боевиков в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

Новости по теме
В Сирии заявили об усилении военного сотрудничества с Ираком
Арабские страны 13:24
РФ считает инициативу де Мистуры по конституции Сирии правильным шагом
Арабские страны 17 мая 17:49
ЕС выделил €10 млн на образование в Сирии
Арабские страны 17 мая 14:49
Северный пригород Хомса покинули 460 боевиков
Арабские страны 16 мая 15:14
В Женеве рассматривают механизм обсуждения конституции Сирии
Арабские страны 16 мая 14:32
В Женеве стартовали переговоры по Сирии
Арабские страны 16 мая 13:21
Армия САР заняла стратегические высоты у трассы Хомс-Пальмира
Арабские страны 16 мая 13:01
В Женеве ожидаются очень острые дискуссии по Сирии – МИД Казахстана
Арабские страны 16 мая 10:33
Страны - гаранты перемирия в Сирии работают над картой зон деэскалации
Арабские страны 16 мая 10:29
На сирийско-иорданской границе взорвался автомобиль
Арабские страны 15 мая 23:57
Хомс покинула сотня боевиков
Арабские страны 15 мая 17:46
Путин назвал главную цель в Сирии на сегодняшний день
Россия 15 мая 14:03
Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная
Арабские страны 15 мая 13:14
Заместитель де Мистуры встретится в Дамаске с главой МИД Сирии
Арабские страны 13 мая 12:59
Пять мирных жителей погибли при налете ВВС коалиции у Дейр-эз-Зора
Арабские страны 13 мая 03:27
Главы МИД России и Египта обсудили совместные шаги по урегулированию в Сирии
В мире 12 мая 20:00
Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная – Минобороны РФ
Арабские страны 12 мая 12:15
Помощник де Мистуры прокомментировал меморандум о зонах деэскалации в Сирии
В мире 11 мая 17:44