На юге Ливии не менее 60 человек погибли в вооруженных столкновениях

19 мая 2017 05:45 (UTC+04:00)

Вооруженные столкновения на юге Ливии привели к гибели не менее 60 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Представитель так называемой ливийской национальной армии, соединения которой контролируют авиабазу в Брак-аш-Шати, заявил, что на объект напали боевики из соперничающей группировки.

Местные медики сообщили, что в больницу доставлено 60 тел - как военных, так и мирных жителей. Командир бригады, оборонявшей базу, заявил о более чем 80 погибших.

В Ливии сейчас царит двоевластие - на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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