Обсуждение конституции Сирии поможет сбавить накал противостояния

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что если благодаря обсуждению конституционных вопросов по Сирии удастся сгладить противоречия, это откроет путь к прямым переговорам, передает РИА Новости.

"Любой прогресс в обсуждении каких бы то ни было аспектов сирийского кризиса — это шаг к прямым переговорам. Мы всегда за это выступали и призывали, но здесь есть целый ряд подводных камней — отсутствие единой делегации оппозиции и пока ещё высокий уровень враждебности между сторонами", — сказал Гатилов, отвечая на вопросы журналистов.

"Если через обсуждение таких вопросов как конституция, удастся сбавить накал этого противостояния, то, конечно, в идеале было бы предпочтительно начать прямые переговоры", — отметил он.