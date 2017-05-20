Число жертв двух терактов в Ираке возросло до 35

20 мая 2017 16:17 (UTC+04:00)

Число жертв двух терактов в Ираке - близ столицы и на юге страны - возросло до 35 человек, еще около 50 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Теракты произошли в пятницу в окрестностях Багдада и в южном городе Басра. Жертвами первого двойного взрыва с использованием заминированных машин со смертниками за рулем, по первоначальным данным, стали 11 человек. Жертвами второго, устроенного также смертником на автомобиле со взрывчаткой - семь.

Как сообщил агентству бригадный генерал Саад Маан, число жертв теракта близ Багдада возросло до 24, ранеными числятся не менее 20 человек.

Медик в городе Басра отметил, что там число погибших достигло 11 человек и еще 30 поступили в больницы с ранениями.

Как отмечает агентство, обе атаки произошли недалеко от постов сил безопасности, и ответственность за них взяла на себя группировка ИГ.

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