В провинции Алеппо возобновили работу более 15 тысяч предприятий

22 мая 2017 10:31 (UTC+04:00)

Более 15 тысяч из 60 тысяч предприятий малого бизнеса, действовавших в сирийской провинции Алеппо до начала боевых действий, возобновили работу, сообщил журналистам председатель промышленной палаты провинции Фарес Аль-Шхаби, передает РИА Новости.

"Власти стараются либо субсидировать малый бизнес, либо давать беспроцентные кредиты предпринимателям. В результате в настоящее время, что называется, с нуля в провинции работают уже 15 тысяч малых предприятий", — сказал Аль-Шхаби, добавив, что одним из послаблений для бизнесменов стали налоговые каникулы на время, в течение которого их предприятия простаивали во время оккупации боевиками.

Он напомнил, что с начала активных боевых действий в Алеппо в 2012 году до ноября 2016 года террористы разрушили практически все объекты малого бизнеса, переоборудовав оставшиеся в мини-заводы по производству оружия, взрывчатых веществ, мин и кустарных ракет.

Возродить частные предприятия, доля которых в Сирии традиционно превышает 90%, — основная экономическая задача местных властей, и для этого они создают все необходимые условия: оперативно проводят линии энергоснабжения, предоставляют топливо для генераторов, где ЛЭП пока отсутствуют, отметил он.

Председатель промышленной палаты провинции Алеппо уверен, что стремительное возрождение малого бизнеса было бы невозможно без оперативной работы российских саперов, которые в кратчайшие сроки разминировали многочисленные небольшие цеха, предоставив предпринимателям условия для безопасной работы.

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