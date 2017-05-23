В пригороде Дамаска прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел во вторник рядом с кварталом Сейида-Зейнаб в южном пригороде Дамаска, сообщили РИА Новости очевидцы.

"Взрыв произошел, скорее всего, у КПП армии на въезде в Сейида-Зейнаб со стороны трассы в аэропорт. Причина взрыва и есть ли пострадавшие, пока неизвестно", — рассказал собеседник агентства.

Квартал Сейида-Зейнаб, где преимущественно проживают мусульмане-шииты, является постоянной целью террористов. И несмотря на усиленные меры безопасности, радикалам удается пробраться в густонаселенные места для совершения терактов.