В Бахрейне полиция разогнала шиитскую акцию протеста возле дома богослова

23 мая 2017 18:09 (UTC+04:00)

Полиция Бахрейна разогнала акцию протеста в шиитской деревне Дираз на окраине Манамы, которые собрались поддержать известного шиитского богослова Ису Касема, приговоренного в минувшие выходные к году лишения свободы за "получение незаконных средств", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение бахрейнских шиитских оппозиционных группировок в социальных сетях.

По их информации, полиция открыла огонь по протестующим, в результате один человек был убит и несколько получили ранения.

В свою очередь, как говорится в сообщении информационного центра МВД Бахрейна, поступившем в РИА Новости, "полиция предприняла действия для поддержания безопасности и общественного порядка и задержала 50 человек в районе Дираз, в том числе тех, кто спрятался в доме шейха Исы Касема". По информации МВД, несколько стражей правопорядка получили ранения в результате предпринятого рейда. В министерстве подчеркнули, что полицейские останутся в районе для обеспечения безопасности его жителей.

Демонстрации сторонников богослова проходят возле его дома практически ежедневно с июня прошлого года, когда правительство Бахрейна распорядилось лишить шейха подданства, найдя на его счетах огромные суммы "незаконно поступивших средств", которые, по мнению властей, шли на поддержку экстремизма среди шиитов. В минувшее воскресенье суд Бахрейна приговорил Касема к году лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к изъятию найденных на его счетах средств на благотворительные цели. Такой же приговор был вынесен в отношении двух его помощников.

С 2011 года в Бахрейне сохраняется напряженная обстановка, где шиитское большинство требует смены правящей страной королевской династии Аль Халифа, исповедующей ислам суннитского толка.

Новости по теме
В Бразилии проходят акции протеста с требованием отставки президента
Другие страны 22 мая 04:22
В итальянском городе Матера прошла акция протеста против G7
Европа 12 мая 20:23
Почти 40 человек пострадали на акциях протеста в Каракасе
Другие страны 2 мая 06:10
Азербайджанская диаспора провела в Страсбурге акцию в поддержку Турции (ФОТО)
Политика 27 апреля 20:34
В Париже сотни женщин-полицейских протестуют против насилия
Европа 22 апреля 18:26
Бахрейн ведет переговоры с "Газпромом" и "Роснефтью" о поставках СПГ
Арабские страны 20 апреля 15:19
В Бахрейне задержали боевиков, планировавших нападения на власти
Арабские страны 27 марта 03:00
В Лондоне тысячи человек провели марш против Brexit
Европа 25 марта 21:10
В Кыргызстане задержали около 70 участников митинга
Кыргызстан 25 марта 18:18
Бахрейн высоко ценит позицию Баку по поддержке политики королевства - спикер
Политика 16 марта 16:35
В Бахрейне пятеро полицейских ранены в результате подрыва автобуса
Арабские страны 27 февраля 01:30
В Брюсселе чиновники-велосипедисты протестуют против загрязнения воздуха
Европа 24 февраля 20:38
В Бахрейне задержали 20 человек по обвинению в терроризме
Арабские страны 22 февраля 02:03
В Риме таксисты вступили в столкновения с полицией у здания правящей партии
Европа 21 февраля 21:17
В Баку молодежь протестует против подстрекательской политики партии "Мусават" (ФОТО)
Политика 2 февраля 16:29
В Торонто проходит акция протеста против миграционной политики Трампа
Другие страны 30 января 20:19
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
США 30 января 01:02
У посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста
Армения 16 января 15:50