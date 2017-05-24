Катар сообщил о взломе сайта государственного информагентства QNA

24 мая 2017 06:16 (UTC+04:00)

Власти Катара сообщили о взломе сайте Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Сайт Катарского новостного агентства был взломан неизвестной организацией", - приводит агентство заявление пресс-службы правительства.

Как отмечает агентство, на сайте было опубликовано заявление, приписываемое Эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. "Было опубликовано ложное заявление, приписываемое Его Высочеству", - отмечается в заявлении.

По данным агентства, в приписываемом Эмиру заявлении говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом.

Сообщается, что будет начато расследование инцидента.

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