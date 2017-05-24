Сирийская армия отбила у ИГ аэропорт Джаррах в провинции Алеппо

24 мая 2017 13:30 (UTC+04:00)

Правительственные войска САР при поддержке союзных сил вернули контроль над аэропортом Джаррах на востоке провинции Алеппо, отбив его у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, с начала наступательной операции армии в восточной части провинции Алеппо убиты или ранены более трех тысяч боевиков "Исламского государства"*. Уничтожено 19 танков, пять БМП, 11 заминированных машин, девять складов с оружием и 61 военно-полевой штаб.

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