Сирийская армия отбила у ИГ аэропорт Джаррах в провинции Алеппо

Правительственные войска САР при поддержке союзных сил вернули контроль над аэропортом Джаррах на востоке провинции Алеппо, отбив его у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, с начала наступательной операции армии в восточной части провинции Алеппо убиты или ранены более трех тысяч боевиков "Исламского государства"*. Уничтожено 19 танков, пять БМП, 11 заминированных машин, девять складов с оружием и 61 военно-полевой штаб.