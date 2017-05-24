Сирийская армия отразила атаки ИГ близ трассы Хомс-Алеппо

24 мая 2017 14:57 (UTC+04:00)

Сирийские правительственные войска отразили атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) к востоку от трассы Хомс-Алеппо на участке Асрия-Ханасер, сообщил РИА Новости военный источник.

"Сирийская армия отразила атаки ИГ в районе Тель-Мрага к востоку от Асрия-Ханасер. Ликвидировано большое количество террористов, а также уничтожены несколько машин с боеприпасами", — рассказал собеседник агентства.

Данная атака террористов на позиции сирийской армии близ трассы на Алеппо не первая, 18 мая боевики напали на расположенное поблизости поселение Акареб, но все попытки продвижения ИГ* были отбиты правительственными войсками и союзными им силами.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

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