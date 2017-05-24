В Триполи арестовали младшего брата террориста из Манчестера

24 мая 2017 20:34 (UTC+04:00)

Брат предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди Хашим арестован в Триполи по подозрению в связях с ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Представитель ливийской службы по борьбе с терроризмом сообщил, что Хашим Абеди 1997 года рождения был арестован во вторник вечером.

Ранее стало известно, что в Манчестере арестован другой брат смертника – Исмаил Абеди. Его арест подтвердил отец молодых людей Рамадан Абеди, также проживающий в Триполи.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в совершении теракта.

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