Вероятность эскалации ситуации на севере Сирии высокая – МИД РФ

25 мая 2017 16:53 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона отмечает вероятность эскалации ситуации на севере Сирии, передает РИА Новости.

"С учетом звучащих из Анкары угроз начать масштабную операцию против сирийских демократических сил, регулярных стычек между курдами и протурецкими незаконными вооруженными формированиями, вероятность эскалации на севере Сирии остается высокой", — сказала Захарова на брифинге.

При этом она отметила, что Россия в целом отмечает закрепление положительной динамики военно-политической ситуации в этой стране. "Это напрямую связано с реализацией положений меморандума о создании зон деэскалации в Сирии", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, заметно спокойнее ситуация стала в провинциях Алеппо, Идлиб, Хомс, Дераа.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

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