В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек

Не менее 35 мирных жителей погибли после того, как ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по находящемуся под контролем боевиков "Исламского государства" (ИГ) городу на востоке Сирии, передает ТАСС со ссылкой на агентство France Presse.

Согласно его данным, удар был нанесен по городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки ИГ. Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".