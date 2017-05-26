В Египте обстреляли автобус с христианами, 26 погибших (Обновлено)

26 мая 2017 15:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере 26 человек погибли и 30 получили ранения в результате обстрела двух перевозивших христианских паломников автобусов неподалеку от монастыря святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Египта, передает ТАСС. Между тем, по информации ряда источников, число жертв атаки достигло 35.

Большинство погибших - дети. Об этом передает новостной портал Al-Ahram со ссылкой на представителей коптской церкви. По их данным, в одном из автобусов находились порядка 40 маленьких египтян, во втором ехали взрослые.

Уже известно, что нападавшие обстреляли автобусы из двух внедорожников. Указывается, что в нападении участвовало не менее 10 боевиков, одетых в камуфляжную форму и маски. Полиция проводит операцию по их поимке, район инцидента оцеплен спецназом МВД.

За последние полгода в Египте произошли несколько крупных нападений, целью которых были местные христиане. Так, 9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья были совершены теракты, в результате которых погибли свыше 45 человек, и более ста были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Вслед за атаками в стране по решению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

В декабре мощный взрыв прогремел в церкви "Аль-Бутросия", расположенной на территории коптского соборного комплекса в каирском районе Аббасия. Жертвами этого теракта стали 27 человек, около 50 получили ранения. О причастности к вылазке также заявило ИГ.

14:21 (UTC+4) В результате нападения на автобус с христианами на юге Египта погибшими числятся 23 человека, пострадали 25 человек, сообщил порталу "Аль-Масри аль-Яум" официальный представитель министерства здравоохранения Египта Халед Могахед, передает РИА Новости.

При этом египетские СМИ сообщают, что погибшими могут числиться до тридцати пассажиров автобуса. Боевики на двух автомобилях открыли огонь по автобусу.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автобус с коптами-христианами в провинции Эль-Минья на юге Египта. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

Силы безопасности Египта "прочесывают" район нападения на автобус.

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