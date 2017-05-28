Не менее четырех человек погибли при взрыве на востоке Ирака

28 мая 2017 13:29 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 13 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в восточной иракской провинции Дияла, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Смертник привел в действие взрывное устройство в центральной части города Баакуба.

По данным агентства Синьхуа, террорист пытался проникнуть на улицу, ведущую к правительственному комплексу и зданию суда. Полиция остановила смертника у КПП при въезде на улицу, боевик привел в действие взрывное устройство. По информации Синьхуа, три человека погибли, 16 пострадали, среди них трое полицейских.

Большинство раненых составляют госслужащие, которые шли на работу.

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