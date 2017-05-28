Саудовская Аравия введет стопроцентные акцизы на табак и энергетики

28 мая 2017 23:46 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия первой из арабских стран Персидского залива введет 100-процентные акцизы на табачные изделия и энергетические напитки, а также 50-процентные - на газированные напитки, передает РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business.

Акцизы вводятся с 10 июня. Ранее сообщалось, что ОАЭ введут акцизный налог на те же виды товаров с четвертого квартала текущего года.

Также страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились о совместном введении налога на добавленную стоимость (НДС), в ОАЭ и Саудовской Аравии его введут с января следующего года.

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