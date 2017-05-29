Сирийские войска освободили от террористов 17 селений и ферм к востоку от Алеппо

Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев полностью блокировали форпост террористов "Исламского государства" (ИГ) в городе Мескена, в 100 километрах к востоку от Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на агентство SАNA.

Как сообщил агентству представитель командования ВС Сирии, правительственные силы на подступах к нему освободили 17 селений и ферм.

"В ходе проведенной операции войска нанесли большие потери бандам ИГ, в их рядах свыше двух тысяч убитых и раненых", - отметил он. По информации представителя, выведены из строя семь танков, шесть бронемашин и 120 транспортных средств. Уничтожены также пять заминированных автомобилей, которые террористы пытались использовать во время своих атак. Сирийская авиация разбомбила 14 командных пунктов боевиков.

За последние три месяца правительственные войска вернули под свой контроль свыше 170 селений и ферм к востоку от Алеппо. Значительным успехом стало освобождение военного аэродрома Эль-Джарах, на подступах к нему было убито и ранено свыше трех тысяч боевиков ИГ.