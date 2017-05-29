В иракском городе Киркук на нефтяном месторождении прогремел взрыв

29 мая 2017 17:58 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел на нефтяном месторождении Бей Хасан в иракской провинции Киркук, причины происшествия устанавливаются, передает РИА Новости со ссылкой на иракский телеканал Al Sumaria

"Одна из труб, доставлявшая сырую нефть на месторождении Бей Хасан в городе Дабс, взорвалась сегодня. Труба доставляла сырую нефть из скважин к блоку производства и выпуска", - сказал источник в иракской Северной нефтяной компании.

По его словам, на месте работают бригады пожарных, которые пытаются потушить начавшийся пожар.

"Открыто расследование для выяснения причин взрыва", - добавил он.

Версии произошедшего источник не выдвинул и не уточнил, как взрыв повлияет на работу месторождения.

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