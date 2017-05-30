В Багдаде произошел третий взрыв за сутки, погибли три человека

30 мая 2017 15:39 (UTC+04:00)

Три человека пострадали в Багдаде в результате взрыва на автопарковке на севере столицы Ирака, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

"Взрывное устройство, заложенное на парковке в районе Шатт ат-Таджи на севере Багдада, взорвалось во вторник в полдень. В результате три человека получили ранения различной степени тяжести", — заявил источник телеканалу.

По его словам, место происшествия оцеплено, пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

В понедельник вечером заложенное в автомобиль взрывное устройство сработало рядом с магазином мороженого в районе Карада, в результате погибли как минимум 16 человек, ранены 46. За рулем автомобиля был террорист-смертник. Ответственность за этот теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Второй взрыв произошел во вторник утром в центре Багдада у моста перед зданием местного департамента по выдаче пенсий. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 11 человек, ранены 17 человек.

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