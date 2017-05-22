В Беларуси назначен новый замминистра обороны по вооружению

22 мая 2017 21:44 (UTC+04:00)

Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных сил: соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 мая, передает Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Занимавший эту должность Игорь Лотенков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Еще одним указом Президент назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения - первым заместителем начальника вооружения Вооруженных сил.

Новости по теме
Лукашенко подписал заявку на участие олимпийской команды Беларуси в зимней Олимпиаде-2018
Беларусь 9 мая 16:01
Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы и взаимопонимания - президент
Политика 2 мая 11:57
Телеведущая Fox News назначена пресс-секретарем госдепа США
США 24 апреля 20:44
В Туркменистане назначен куратор агропрома
Туркменистан 5 апреля 20:39
В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК
Энергетика 5 апреля 20:15
В газовом госконцерне Туркменистана кадровое назначение
Туркменистан 30 марта 11:53
Президент Беларуси высказался по поводу экстрадиции в Азербайджан блогера Лапшина
Нагорно-карабахский конфликт 28 марта 14:42
В НИИ легочных заболеваний Азербайджана назначен новый директор
Общество 27 марта 16:45
Президент Беларуси планирует визит в Туркменистан
Туркменистан 25 марта 14:04
Беларуси интересен опыт государственных преобразований в Казахстане - Лукашенко
Казахстан 17 марта 13:32
Правоохранительная система Беларуси должна быть максимально эффективной - Лукашенко
Беларусь 10 марта 12:57
Президенты Белоруссии и Казахстана обсудили перспективы ЕАЭС
Беларусь 20 февраля 18:55
Лукашенко оптимизировал Администрацию Президента на 30%
Беларусь 13 февраля 20:07
Президент Ильхам Алиев позвонил главе Беларуси
Политика 8 февраля 21:03
Беларусь не будет ограничивать свободный въезд россиян на свою территорию - президент
Беларусь 3 февраля 19:53
Президент Беларуси объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Беларусь 3 февраля 19:28
У Беларуси нет оснований не передавать Лапшина Азербайджану - Лукашенко
Политика 3 февраля 18:31
Сокращение поставок российской нефти должно быть замещено альтернативными вариантами – Лукашенко
Беларусь 20 января 13:57