Совет постпредов стран СНГ соберется в Минске 30 мая

24 мая 2017 16:50 (UTC+04:00)

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится в Минске 30 мая. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постпреды намерены рассмотреть семь вопросов. В первую очередь они подведут итоги очередного заседания Совета глав правительств СНГ и наметят действия по реализации принятых решений.

В пресс-службе напомнили, что СГП будет заседать 26 мая в Казани, будет рассмотрено 13 проектов документов, направленных на экономическое взаимодействие и развитие сотрудничества по другим направлениям. Это вопросы взаимодействия в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, подготовки специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Главы правительств обсудят документы, регламентирующие сотрудничество в области радионавигации, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности и другие.

Члены Совета постпредов также заслушают информацию о деятельности и задачах Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств - участников СНГ по развитию договорно-правовой базы Содружества, рассмотрят ход выполнения решений об адаптации СНГ к современным реалиям и об инвентаризации договорно-правовой базы Содружества.

Кроме того, постпредам будут представлены предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, а также кандидатура главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах в сенат парламента Казахстана.

В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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