Беларусь и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

24 мая 2017 20:04 (UTC+04:00)

Беларусь и Иран подписали ряд документов о сотрудничестве, в том числе протокол об организации обмена предварительной информацией о перемещаемых между двумя странами товарах, передает Белта.

Страны будут взаимодействовать в области электронного обмена информацией и составления электронного запроса.

После подписания договора председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько сказал журналистам, что документ даст возможность снижения таможенных формальностей, предусмотренных для обеих стран. По его словам, при помощи обмена информацией и составления электронного запроса инспекция товаров осуществляется быстрее.

В свою очередь руководитель Таможенной администрации Ирана Масуд Карбасиан отметил, что подобное соглашение до сих пор было подписано с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Россией, Китаем и Республикой Кореей.

По его словам, соглашение с Беларусью в таможенной сфере можно считать началом для осуществления международного транспортного коридора "Север-Юг".

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