Главы МИД стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня

30 мая 2017 16:58 (UTC+04:00)

Главы министерств иностранных дел стран ЦЕИ соберутся в Минске 22 июня. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Эрик Черновиц на заседании Парламентского комитета ЦЕИ в Минске, передает Белта.

"Скоро в Минске пройдет очень важное для ЦЕИ мероприятие: 22 июня здесь соберутся министры иностранных дел государств, входящих в инициативу", - рассказал Эрик Черновиц.

Он также поблагодарил белорусскую сторону за готовность взять на себя председательство в организации в 2017 году. Эрик Черновиц обратил внимание, что нынешний год очень важен для ЦЕИ, поскольку разрабатываются новый план действий, новые руководящие правила в отношении структуры организации. "В своем стремлении изменить нашу структуру мы хотим сделать организацию как можно более прозрачной и способствовать кооперации на региональном международном уровне", - рассказал заместитель генсекретаря ЦЕИ.

Центрально-Европейская инициатива была создана в 1989 году как организация, призванная содействовать развитию устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы в области политики, экономики и культуры, а также для недопущения образования новых разделительных линий в Европейском регионе. Сегодня в ее составе 18 стран: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия.

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