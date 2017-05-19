Парламент Греции проголосовал за новые меры экономии

19 мая 2017 02:52 (UTC+04:00)

Парламент Греции в преддверии заседания Еврогруппы 22 мая проголосовал за введение новых мер жесткой экономии, принятия которых требовали международные кредиторы для положительной оценки программы греческих реформ, передает РИА Новости.

Закон был принят голосами правящей коалиции. При необходимых для принятия 151 голосе "за" проголосовали 153 депутата из правящей коалиции СИРИЗА и АНЭЛ ("Независимые греки"). Всего в парламенте 300 мест. Голосование было поименным.

Оппозиция выступила против закона, поддержав лишь одну статью - которая, по требованию кредиторов, отменяет льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.

Ультраправая партия "Золотая заря" была отстранена от обсуждения законопроекта за устроенную ее депутатом драку и прислала письмо с заявлением, что голосует против всего законопроекта.

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